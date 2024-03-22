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12:11, 22 марта 2024Спорт

40-летняя канадка стала самой возрастной чемпионкой мира по фигурному катанию

40-летняя фигуристка Динна Стеллато-Дудек стала самой возрастной чемпионкой мира

Фото: Raniero Corbelletti / Globallookpress.com

Канадские фигуристы Динна Стеллато-Дудек и Максим Дешам стали чемпионами мира в соревнованиях спортивных пар на турнире в Монреале. Результаты доступны на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Американский журналист Филипп Херш на своей странице в социальной сети X написал, что Стеллато-Дудек стала самой возрастной чемпионкой мира по фигурному катанию, завоевав награду в 40 лет. Она превзошла достижение финки Людовики Якобссон, в возрасте 38 лет выигравшей золото чемпионата мира-1923 в парах.

Стеллато-Дудек и Дешам набрали в сумме за короткую и произвольную программы 221,56 балла. На втором месте расположились японцы Рику Миура и Рюити Кихара , в активе которых 217,88 балла. Третье место заняли Минерва Фабинне Хазе и Никита Володин из Германии с 210,40 балла.

Стеллато-Дудек никогда ранее в своей карьере не завоевывала медали чемпионатов мира. На ее счету победа на чемпионате четырех континентов-2024.

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      Анастасия Борисова
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