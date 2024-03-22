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20:21, 22 марта 2024Ценности

56-летнюю Джулию Робертс раскритиковали в сети за фото крупным планом

Архивное фото

Архивное фото. Фото: Evan Agostini / Invision / AP

Американскую актрису и продюсера Джулию Робертс раскритиковали в сети за фото крупным планом. Соответствующий снимок и комментарии приводит Daily Mail.

56-летняя артистка разместила черно-белое фото, на котором она предстала в черной вязаной кофте. При этом звезда распустила волосы и сделала легкие локоны. Свой образ она дополнила украшениями в виде серег и подвески с кулоном.

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Поклонники оценили внешний вид знаменитости в комментариях под материалом. «Фотошоп, фильтры и освещение творят чудеса. Благодаря косметологической хирургии каждый может хорошо выглядеть, в том числе Джулия Робертс», «Недавно посмотрела ее последний фильм, и она выглядела невероятно старой», «Фильтры стирают все недостатки», «Выглядит хорошо, но неестественно», — высказались они.

В январе Джулия Робертс раскрыла секрет красоты. Звезда фильма «Эрин Брокович» отметила, что сохранять моложавую внешность ей помогает хорошая наследственность.

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      Екатерина Ештокина
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