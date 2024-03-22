Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
18:24, 22 марта 2024Культура

Игорь Матвиенко потерял 1,5 миллиона из-за своего бизнеса

Музыкальная студия Игоря Матвиенко принесла ему 1,5 миллиона убытков

Фото: Зуйко Оксана / Globallookpress.com

Музыкальная студия российского композитора и продюсера Игоря Матвиенко принесла ему 1,5 миллиона убытков. Об этом сообщает издание «Страсти».

Отмечается, что за 2023 год организация медиаменеджера «Музыкальная студия Матвиенко» показала доходы в размере 14,8 миллиона рублей, тогда как расходы составили 16,3 миллиона. В 2022-м чистая прибыль композитора составила 907 тысяч рублей.

Матвиенко создал ООО в 2008 году. В музыкальной студии все желающие могут обучаться на саунд-продюсера, артиста-вокалиста, а также звукорежиссера. Обучение продолжается девять месяцев, а оплата — 50 тысяч рублей ежемесячно. Существует и более короткая и дешевая программа обучения — три урока вокала и лекция от солистки группы «Город 312» Светланы Назаренко за 10 тысяч рублей.

Ранее Федеральная налоговая служба заблокировала счета магазина одежды и творческого центра российского эстрадного певца Филиппа Киркорова.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Обсудить
      Последние новости

      В НАТО заявили, что готовы к конфликту с Россией. Хотят ли они отправить свои войска на Украину?

      Популярную блогершу арестовали за нападение на полицейского

      В сети сравнили еду на борту австралийской авиакомпании с фекалиями в коробке

      На Украине заявили о выполнении большей части условий для ассоциации с ЕС

      Стало известно о взрывах в Одессе и Южном

      В ДНР приговорили к срокам 10 бойцов «Азова» за минометный обстрел жилых домов

      Россиян предупредили о скрытой опасности поцелуев

      Жители обстреливаемого Белгорода пожаловались на закрытые подвалы

      «Трактор» стал первым полуфиналистом Кубка Гагарина

      МИД ввел санкции против десятков граждан Канады за поддержку ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше