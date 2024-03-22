Игорь Матвиенко потерял 1,5 миллиона из-за своего бизнеса

Музыкальная студия Игоря Матвиенко принесла ему 1,5 миллиона убытков

Музыкальная студия российского композитора и продюсера Игоря Матвиенко принесла ему 1,5 миллиона убытков. Об этом сообщает издание «Страсти».

Отмечается, что за 2023 год организация медиаменеджера «Музыкальная студия Матвиенко» показала доходы в размере 14,8 миллиона рублей, тогда как расходы составили 16,3 миллиона. В 2022-м чистая прибыль композитора составила 907 тысяч рублей.

Матвиенко создал ООО в 2008 году. В музыкальной студии все желающие могут обучаться на саунд-продюсера, артиста-вокалиста, а также звукорежиссера. Обучение продолжается девять месяцев, а оплата — 50 тысяч рублей ежемесячно. Существует и более короткая и дешевая программа обучения — три урока вокала и лекция от солистки группы «Город 312» Светланы Назаренко за 10 тысяч рублей.

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