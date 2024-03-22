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15:58, 22 марта 2024Культура

Счета магазина одежды Киркорова заблокировали

На Киркорова завели дело за неуплату административного штрафа
Филипп Киркоров

Филипп Киркоров. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета магазина одежды и творческого центра российского эстрадного певца Филиппа Киркорова. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что магазин одежды артиста под названием Phill 4 you попал под блокировку 21 марта из-за задолженности по налогам в размере 4,2 тысячи рублей. Отмечается, что в 2020 году, когда подобные организации закрывались из-за пандемии, бренд певца получил 70 тысяч рублей в качестве субсидии от ФНС.

Его творческий центр «Филипп Киркоров корпорейшн», занимающийся «зрелищно-развлекательной» деятельностью, с 2022 года не сдавал декларации со сведениями о доходах. В конце прошлого года на компанию уже были наложены ограничения, а сейчас налоговая прияла решение о полной ликвидации организации из-за недостоверных сведений.

В отношении самого певца мировой суд в Центральном округе Москвы зарегистрировал административное дело за неуплату штрафа. О какой именно задолженности идет речь, не уточняется.

Ранее Филипп Киркоров объяснил значение своих татуировок.

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      Анастасия Астахова
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