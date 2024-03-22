«Ъ»: Chanel начал отказываться от аренды помещений для бутиков в России

Французский модный дом Chanel решил полностью уйти из России. Об этом сообщает «Коммерсантъ» («Ъ»).

Три анонимных источника издания рассказали, что люксовый ритейлер начал отказываться от торговых площадей для своих бутиков. В настоящий момент руководство компании ведет переговоры о расторжении договоров аренды помещений.

Эксперты предполагают, что в ближайшее время также поступят другие премиальные марки, поскольку они не знают, будут ли сняты Западом санкции на ввоз в Россию одежды и аксессуаров дороже 300 евро (30 тысячи рублей).

В марте 2022 года группа компаний Kering, которая является владельцем люксовых брендов Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent, объявила о закрытии своих магазинов в России на фоне ситуации на Украине. Кроме того, французский модный дом Louis Vuitton закрыл 124 российских бутика. Также приостановили деятельность Hermes и Chanel.