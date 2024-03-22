Дебютировавший в кино Макгрегор вспомнил о драке с Джилленхолом
Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор, который дебютировал в фильме «Дом у дороги», вспомнил о драке с американским актером Джейком Джилленхолом. Его слова приводит Page Six.
«Понравилось бросать Джейка Джилленхола через бар, было весело. Это было довольно весело. Мне такое нравится», — рассказал он, вспоминая момент со съемок картины.
Макгрегор также подчеркнул, что у них с Джилленхолом сложились «прекрасные отношения». «Он получил один или два удара, но также дал сдачи, так что мы хорошо провели время на съемках», — поделился боец.
Ранее Джейк Джилленхол заявил о желании сыграть супергероя Бэтмена в перезапущенной киновселенной DC.
«Дом у дороги» — ремейк культового боевика восьмидесятых, в котором сыграл актер Патрик Суэйзи. В новом фильме, который поставил режиссер «Мистера и миссис Смит» Даг Лайман, солируют Джейк Джилленхол и Конор Макгрегор.