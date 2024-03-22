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13:33, 22 марта 2024Культура

Дебютировавший в кино Макгрегор вспомнил о драке с Джилленхолом

Макгрегор заявил, что ему понравилось драться с Джилленхолом в «Доме у дороги»

Фото: John Nacion / Variety / Getty Images

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор, который дебютировал в фильме «Дом у дороги», вспомнил о драке с американским актером Джейком Джилленхолом. Его слова приводит Page Six.

«Понравилось бросать Джейка Джилленхола через бар, было весело. Это было довольно весело. Мне такое нравится», — рассказал он, вспоминая момент со съемок картины.

Макгрегор также подчеркнул, что у них с Джилленхолом сложились «прекрасные отношения». «Он получил один или два удара, но также дал сдачи, так что мы хорошо провели время на съемках», — поделился боец.

Ранее Джейк Джилленхол заявил о желании сыграть супергероя Бэтмена в перезапущенной киновселенной DC.

«Дом у дороги» — ремейк культового боевика восьмидесятых, в котором сыграл актер Патрик Суэйзи. В новом фильме, который поставил режиссер «Мистера и миссис Смит» Даг Лайман, солируют Джейк Джилленхол и Конор Макгрегор.

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      Варвара Кошечкина
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