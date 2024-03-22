Депутат Госдумы находился в «Крокус Сити Холле» во время теракта

Депутат Метшин сообщил о нахождении в «Крокус Сити Холле» во время теракта

Депутат Государственной Думы России Айдар Метшин находился в «Крокус Сити Холле» во время теракта перед концертом группы «Пикник» и смог спастись из концертного зала, об этом он рассказал «Ленте.ру». Политик также сообщил, что не пострадал от действий террористов.

«Да, я в момент террористической атаки был в зале. Я не пострадал», — сообщил Метшин.

Вечером 22 марта стало известно, что неизвестные устроили стрельбу перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» в Москве. По информации SHOT, нападавших было как минимум пятеро. Они загнали посетителей в угол и расстреляли. По предварительным данным, погибли 15 человек, еще 50 ранены. В «Крокус Сити Холле» также могут быть заблокированы люди.

Позже в здании начался пожар. Около трети концертного комплекса охвачена огнем, передает ТАСС. Кроме того, издание «Осторожно, новости» сообщает, что в здании началось частичное обрушение крыши.

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о теракте после нападения вооруженных людей на «Крокус Сити Холл».