Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:07, 23 марта 2024Россия

Депутат Госдумы рассказал о спасшем его в «Крокусе» обстоятельстве

Депутат Метшин о теракте в «Крокусе»: нас спасло то, что мы были близко к сцене
СюжетСтрельба в Москве

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Депутат Госдумы Айдар Метшин был на концерте группы «Пикник» во время теракта в Крокус Сити Холле, об этом он рассказал «Ленте.ру». По словам политика, его спасло то, что он находился близко к сцене, а стрельба началась в вестибюле. Депутат подчеркнул, что люди покидали концертный зал организованно.

«Все было очень быстро и достаточно организовано, точнее, самоорганизованно, без давки и столпотворения, — описал Метшин процесс эвакуации. — Но мы были первыми, кто эвакуировался, поскольку мы были близко к сцене, а эпицентр стрельбы был наверху, в вестибюле. Это нас и спасло, поскольку через короткое время из боковых входов вошли террористы и начали стрелять в тех, кто был первых рядах партера».

Вечером 22 марта стало известно, что неизвестные устроили стрельбу перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» в Москве. По информации SHOT, нападавших было как минимум пятеро. Они загнали посетителей в угол и расстреляли. По предварительным данным, погибли 15 человек, еще 50 ранены. В «Крокус Сити Холле» также могут быть заблокированы люди.

Позже в здании начался пожар. Около трети концертного комплекса охвачена огнем, передает ТАСС. Кроме того, издание «Осторожно, новости» сообщает, что в здании началось частичное обрушение крыши.

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о теракте после нападения вооруженных людей на «Крокус Сити Холл».

Что думаешь? Оцени!
      Наталия Белова
      Обсудить
      Последние новости

      Опубликовано фото предполагаемой машины напавших на «Крокус Сити Холл»

      Ребенок получил огнестрельное ранение во время теракта в «Крокус Сити Холле»

      Опубликованы кадры начала стрельбы у «Крокуса» под Москвой

      ВЧК-ОГПУ удалил фотографии предположительных террористов

      Раскрыты имена госпитализированных после теракта в «Крокус Сити Холле»

      Интенсивность пожара в «Крокус Сити Холле» снизилась

      В Белом доме не проследили связь теракта в Подмосковье с заявлением посольства

      Очевидица рассказала о реакции людей на начало стрельбы в «Крокус Сити Холле»

      В розыск объявлен еще один автомобиль с террористами из «Крокус Сити Холла»

      Захарова раскритиковала Запад за отсутствие конкретики при осуждении терроризма

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше