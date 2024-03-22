Депутат Госдумы рассказал о спасшем его в «Крокусе» обстоятельстве

Депутат Метшин о теракте в «Крокусе»: нас спасло то, что мы были близко к сцене

Депутат Госдумы Айдар Метшин был на концерте группы «Пикник» во время теракта в Крокус Сити Холле, об этом он рассказал «Ленте.ру». По словам политика, его спасло то, что он находился близко к сцене, а стрельба началась в вестибюле. Депутат подчеркнул, что люди покидали концертный зал организованно.

«Все было очень быстро и достаточно организовано, точнее, самоорганизованно, без давки и столпотворения, — описал Метшин процесс эвакуации. — Но мы были первыми, кто эвакуировался, поскольку мы были близко к сцене, а эпицентр стрельбы был наверху, в вестибюле. Это нас и спасло, поскольку через короткое время из боковых входов вошли террористы и начали стрелять в тех, кто был первых рядах партера».

Вечером 22 марта стало известно, что неизвестные устроили стрельбу перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» в Москве. По информации SHOT, нападавших было как минимум пятеро. Они загнали посетителей в угол и расстреляли. По предварительным данным, погибли 15 человек, еще 50 ранены. В «Крокус Сити Холле» также могут быть заблокированы люди.

Позже в здании начался пожар. Около трети концертного комплекса охвачена огнем, передает ТАСС. Кроме того, издание «Осторожно, новости» сообщает, что в здании началось частичное обрушение крыши.

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о теракте после нападения вооруженных людей на «Крокус Сити Холл».