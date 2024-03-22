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19:04, 22 марта 2024Культура

Долина рассказала о желании Карнавал пойти учиться после их конфликта

Лариса Долина рассказала, что ищет песню для записи фита с Валей Карнавал
Лариса Долина

Лариса Долина. Фото: Мария Лукина / Коммерсантъ

Российская эстрадная исполнительница Лариса Долина рассказала о том, что блогерша и певица Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) решила получить музыкальное образование после их громкого конфликта. Об этом она сообщила в интервью Наталье Подольской, доступном на YouTube.

Артистка отметила, что встретилась с тиктокершей через полгода и отметила ее изменения в лучшую сторону. По словам Долиной, Карнавал стала совершенно другой — чистой и улыбающейся. Блогерша также призналась исполнительнице в желании получить образование.

«"Лариса Александровна, я так хочу учиться". Я бы взяла ее к себе, если бы она захотела. Я бы попробовала ее, пощупала бы и направила в нужную сторону. Пока она ко мне не обращалась, но тогда ее позыв был абсолютно искренним», — подчеркнула звезда.

Долина добавила, что планирует записать с Карнауховой совместный фит и сейчас ищет подходящую для этого песню.

Конфликт между певицей и блогером произошел в 2021 году на шоу телеведущего и юмориста Максима Галкина (внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента) «Музыкалити». Тогда Долина раскритиковала Карнавал, сказав, что блогерша не умеет петь и не имеет музыкального образования.

Ранее Лариса Долина рассказала о своей самой заветной мечте.

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      Анастасия Астахова
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