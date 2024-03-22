ФСБ высказалась о происходящем в «Крокус Сити Холл»

ФСБ: специальные силовые ведомства принимают все необходимые меры в «Крокусе»

Специальные силовые ведомства принимают все необходимые меры в «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ. ъъ

Среди выживших при стрельбе в концертном зале «Крокус Сити Холл» может быть около 100 пострадавших. В здании продолжается пожар, часть людей могут быть заблокированы.

«Крокус Сити Холл» был атакован в пятницу вечером, 22 марта. Минимум пять террористов, вооруженных автоматами, вошли в здание и открыли прицельную стрельбу по тем, кто оказался внутри. К месту происшествия направлены полиция, ОМОН и Росгвардия.

