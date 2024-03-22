Макрон объявил о французском проекте резолюции ООН по Газе

Макрон: Франция представит свой проект резолюции Совбеза ООН по Газе

Франция представит свой проект резолюции Совбеза ООН по Газе после вето России и Китая на проект США, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Трансляция велась на официальной странице Елисейского дворца в соцсети X.

Макрон выступил с заявлением на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе. Он подчеркнул, что Совет безопасности ООН должен высказаться в пользу немедленного прекращения огня и обеспечения доступа гуманитарной помощи в анклав.

«После вето России и Китая мы возобновим работу над проектом французской резолюции в Совбезе», — заявил французский лидер. По его словам, Франция готова работать совместно с американскими, европейскими и арабскими партнерами для достижения соглашения.

Ранее Россия и Китай наложили вето на резолюцию США по сектору Газа в Совбезе ООН. Помимо России и Китая против американской резолюции проголосовал Алжир.