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12:53, 22 марта 2024Бывший СССР

Момент удара по ДнепроГЭС попал на видео

В сети опубликовали кадры удара крылатой ракеты X-101 по ДнепроГЭС

На видео попал момент ракетного удара по Днепровской гидроэлектростанции (ДнепроГЭС), расположенной в подконтрольном Киеву Запорожье. Кадры произошедшего опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Сообщается, что удар по ДнепроГЭС был нанесен при помощи крылатой ракеты X-101. На попавших в сеть кадрах видно, как ракета пролетает по небу, после чего происходит мощный взрыв. Увидев взрыв, автор видео спешит в укрытие, опасаясь попадания осколков.

Утром 22 марта стало известно о двух прямых ракетных попаданиях в ДнепроГЭС, в результате которых станция оказалась в критическом состоянии. В полном восстановлении нуждаются электрическое оборудование и машинный зал ГЭС-2, кроме того, оказалась повреждена ГЭС-1. При этом отмечается, что угрозы прорыва плотины нет.

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      Александр Курбатов
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