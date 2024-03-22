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12:23, 22 марта 2024Ценности

Муж блогерши Лерчек на фоне развода подарил ей часы за три миллиона рублей

Муж блогерши Лерчек Чекалин подарил ей швейцарские часы за три миллиона рублей

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Муж российской блогерши Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, бизнесмен Артем Чекалин на фоне развода преподнес ей роскошный подарок. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Инфлюэнсерша поделилась в сторис видео (на момент написания новости оно было удалено), в котором показала процесс распаковки презента в честь дня рождения сына. Так, на размещенных кадрах видно, что в большой коробке находились швейцарские часы бренда Audemars Piguet из коллекции Royal Oak. Стоимость подобной модели начинается от трех миллионов рублей.

При этом Чекалин отметил, что на внутренней стороне аксессуара присутствует гравировка. «Спасибо за детей. Артем», — гласит надпись.

В феврале Лерчек высказалась о любви к роскошным вещам. Тогда блогерша показала журналистке Лауре Джугелии свою гардеробную и рассказала, что большинство вещей ее коллекции из ассортимента российских брендов. Среди них оказались марки COY, Say no more, Sorelle и другие.

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      Карина Черных
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