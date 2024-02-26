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19:28, 26 февраля 2024Ценности

Обвиненная в неуплате налогов Лерчек призналась в любви к роскошным вещам

Обвиненная в неуплате налогов блогер Лерчек призналась в любви к роскошным вещам
Валерия Чекалина

Валерия Чекалина. Кадр: FAMETIME TV / YouTube

Популярная блогерша Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), которую обвинили в неуплате налогов, высказалась о любви к роскошным вещам. Интервью с ней опубликовано на YouTube-канале FameTime TV.

Инфлюэнсер показала ведущей шоу Лауре Джугелии свою гардеробную и рассказала, что большинство вещей ее коллекции из ассортимента российских брендов. Среди них оказались марки COY, Say no more, Sorelle и другие марки. В разговоре гостья также призналась, что на самом деле любит шопинг и красиво одеваться.

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«Да, люблю, но я не люблю тратить, когда это очень дорого. Например, Dior или Chanel. 10 тысяч [долларов] за жакет Chanel я не могу себе позволить», — отметила Чекалина.

В январе Лерчек сменила имидж после возвращения в соцсети. На размещенных кадрах видно, что инфлюэнсер сделала каре. В описании к публикации знаменитость призналась, что столкнулась с выпадением волос из-за стресса, поэтому и решилась на стрижку.

27 декабря 2023 года с Лерчек и ее мужа сняли все ограничения, блогеры вернулись в социальные сети. Уголовное дело об уклонении от уплаты налогов было прекращено, поскольку Чекалины полностью погасили долг.

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      Карина Черных
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