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11:02, 22 марта 2024Интернет и СМИ

На Украине произошел масштабный сбой интернета

На Украине произошел масштабный сбой интернета из-за повреждений в энергосистеме
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Taylor Vick / Unsplash

На Украине после массированного ракетного удара произошел масштабный сбой интернета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сервис NetBlocks.

Отмечается, что наибольшие проблемы с доступом к сети из-за повреждений в энергосистеме испытывают жители сразу нескольких крупных городов. Среди них — Винница, Днепр, Харьков и Хмельницкий. Официальных комментариев украинской стороны пока не последовало. Также остаются неизвестными сроки устранения неполадок.

В ночь на пятницу, 22 марта, по Украине был нанесен массированный ракетный удар. В Киеве его назвали самой масштабной атакой на украинскую энергетику за последнее время. Взрывы были слышны в Киеве, Харькове и Кривом Роге, а также в Сумской, Львовской и, по некоторым данным, Запорожской областях.

Ранее стало известно, что пожар произошел в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Возгорание возникло на крупнейшей украинской гидроэлектростанции ДнепроГЭС. Из-за этого в Днепропетровской области происходят экстренные отключения электроэнергии.

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      Олег Давыдов
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