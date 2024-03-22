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07:23, 22 марта 2024Бывший СССР

На Украине рассказали об отчаянной тактике ВСУ

На Украине рассказали об отчаянной тактике ВСУ на поле боя

Фото: Ashley Chan / Keystone Press Agency / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вынуждены бросать силы на удержание даже самых уязвимых позиций, чтобы сохранять видимость успешной обороны. Об этом информирует украинское издание «Страна.ua».

«После падения Авдеевки и последующего отступления еще из ряда населенных пунктов вопрос удержания позиций любой ценой стал крайне важным. Задача — показать, что обвала фронта не произошло», — сказано в материале.

Украинской армии приходится задействовать резервы для изматывающей борьбы не за слишком важные и сложные для обороны территории. Как считают обозреватели, тактика имела бы смысл, если бы украинский второй эшелон был больше российского.

Стратегия изматывания может сработать не в пользу Украины, резюмировали журналисты.

Ранее сообщалось, что элитные подразделения украинских военнослужащих обвинили Владимира Зеленского и командование ВСУ в грядущих неудачах на фронте и большой «катастрофе».

Кроме того, экс-морпех США Брайан Берлетик заявил, что Запад не может покрыть расход боеприпасов ВСУ и не сумеет нарастить свои возможности даже к концу 2025 года.

В свою очередь, глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что те, кто хочет мира на Украине, должны мобилизовать все средства для того, чтобы она могла защищаться.

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      Марина Совина
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