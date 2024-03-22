На Украине рассказали об отчаянной тактике ВСУ на поле боя

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вынуждены бросать силы на удержание даже самых уязвимых позиций, чтобы сохранять видимость успешной обороны. Об этом информирует украинское издание «Страна.ua».

«После падения Авдеевки и последующего отступления еще из ряда населенных пунктов вопрос удержания позиций любой ценой стал крайне важным. Задача — показать, что обвала фронта не произошло», — сказано в материале.

Украинской армии приходится задействовать резервы для изматывающей борьбы не за слишком важные и сложные для обороны территории. Как считают обозреватели, тактика имела бы смысл, если бы украинский второй эшелон был больше российского.

Стратегия изматывания может сработать не в пользу Украины, резюмировали журналисты.

Ранее сообщалось, что элитные подразделения украинских военнослужащих обвинили Владимира Зеленского и командование ВСУ в грядущих неудачах на фронте и большой «катастрофе».

Кроме того, экс-морпех США Брайан Берлетик заявил, что Запад не может покрыть расход боеприпасов ВСУ и не сумеет нарастить свои возможности даже к концу 2025 года.

В свою очередь, глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что те, кто хочет мира на Украине, должны мобилизовать все средства для того, чтобы она могла защищаться.

