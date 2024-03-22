Telegraph: население Земли начнет сокращаться в ближайшие десятилетия

В ближайшие десятилетия население Земли начнет сокращаться впервые с пандемии чумы, вспыхнувшей в XIV веке. Причиной станет резкое снижение показателей рождаемости, со ссылкой на исследование рождаемости во всем мире, опубликованное в журнале Lancet, сообщает газета Telegraph.

Газета напомнила, что пандемия чумы была единственным периодом в истории, когда население планеты стало сокращаться. Болезнь сразила 50 миллионов человек по всему миру: в результате население Европы уменьшилось приблизительно на треть, а общее число людей на планете упало до 350 миллионов человек.

На этот раз население Земли будет сокращаться из-за резкого снижения показателей рождаемости. Газета подчеркнула, что для обеспечения роста численности населения этот параметр должен составлять 2,1 ребенка на женщину. По итогам 2021 года ученые оценили мировой показатель рождаемости в 2,23, однако добавили, что в последние десятилетия наблюдается стабильный тренд на снижение данного значения.