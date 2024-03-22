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18:32, 22 марта 2024Экономика

Озвучено мнение российских текстильщиков о возможном уходе Chanel из страны

В Ассоциация текстильщиков назвали бренды из РФ, которые заменят Chanel

Фото: Eric Gaillard / Reuters

Возможный уход из России модного дома Chanel связан с давлением властей Франции, а компании из РФ продолжат осваивать рынок и займут освободившиеся торговые площади, считает президент Ассоциации текстильщиков России Шамхал Ильдаров, мнение которого приводит радиостанция «Говорит Москва».

Комментируя соответствующую информацию, представитель отрасли признал популярность бренда среди покупателей, но пояснил, что «свято место пусто не бывает».

«Придут наши российские бренды. Гоша Рубчинский, Алена Ахмадуллина, Игорь Чапурин — это все масса домов моды, которые встанут в те места, где были торговые дома Chanel и других известных брендов», — высказался Ильдаров, озвучивший точку зрения о том, что «качество российских изделий не уступает ни в чем».

Ранее 22 марта источники «Коммерсанта» сообщили, что люксовый ретейлер Chanel начал отказываться от торговых площадей для своих бутиков в России. Позднее РИА Новости также со ссылкой на анонимных собеседников уточнило информацию, указав, что речь шла о расторжении договоров об аренде помещений для косметических бутиков, а руководство компании не отказалось от торговой площади для флагманского магазина на Петровке в Москве.

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      Дмитрий Воронин
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