Информацию об уходе Chanel из России опровергли

РИА Новости: отказ от помещений для бутиков Chanel в России остается слухом

Анонимный источник опроверг информацию об уходе французского модного дома Chanel из России. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, речь шла о расторжении договоров об аренде помещений для косметических бутиков. «Выход Chanel из договоров пока остается слухом», — заявил он и отметил, что руководство компании не отказалось от торговой площади для флагманского магазина на Петровке в Москве.

Ранее стало известно, что Chanel решил покинуть российский рынок. Три анонимных источника «Коммерсантъ» рассказали, что люксовый ретейлер начал отказываться от торговых площадей для своих бутиков. Кроме того, эксперты предположили, что в ближайшее время так же поступят другие премиальные марки.

В марте 2022 года группа компаний Kering, которая является владельцем люксовых брендов Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent, объявила о закрытии своих магазинов в России на фоне ситуации на Украине. Французский модный дом Louis Vuitton закрыл 124 российских бутика; кроме того, приостановили деятельность Hermes и Chanel.