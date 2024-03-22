Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:20, 22 марта 2024Ценности

Информацию об уходе Chanel из России опровергли

РИА Новости: отказ от помещений для бутиков Chanel в России остается слухом

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

Анонимный источник опроверг информацию об уходе французского модного дома Chanel из России. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, речь шла о расторжении договоров об аренде помещений для косметических бутиков. «Выход Chanel из договоров пока остается слухом», — заявил он и отметил, что руководство компании не отказалось от торговой площади для флагманского магазина на Петровке в Москве.

Ранее стало известно, что Chanel решил покинуть российский рынок. Три анонимных источника «Коммерсантъ» рассказали, что люксовый ретейлер начал отказываться от торговых площадей для своих бутиков. Кроме того, эксперты предположили, что в ближайшее время так же поступят другие премиальные марки.

В марте 2022 года группа компаний Kering, которая является владельцем люксовых брендов Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent, объявила о закрытии своих магазинов в России на фоне ситуации на Украине. Французский модный дом Louis Vuitton закрыл 124 российских бутика; кроме того, приостановили деятельность Hermes и Chanel.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      «Для нас это уже стало войной». Кремль рассказал, как изменилась СВО после вступления Запада в конфликт на Украине

      Трихолог дала рекомендации по правильному подбору средств для волос

      ДнепроГЭС прекратила работу из-за повреждений

      ФСБ задержала более 30 пособников террористов ИГИЛ в Ингушетии

      Китай обрадовался отказу Украины от списка «спонсоров войны»

      Названы три обязательных этапа подготовки к пластической операции

      МИД Швеции предупредил о длительном конфликте НАТО и ЕС с Россией

      Москвичам пообещали проклятье выходных

      Информацию об уходе Chanel из России опровергли

      Умер сын Буденного

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше