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16:24, 22 марта 2024Мир

Президент Финляндии совершит первую поездку на границу с Россией

Президент Финляндии Стубб совершит первую поездку на границу с Россией
Александр Стубб

Александр Стубб. Фото: Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva / Reuters

Президент Финляндии Александр Стубб отправится на границу с Россией, это будет его первая поездка после вступления в должность. Сообщение опубликовано на сайте канцелярии президента Финляндии.

Как сообщается, свою первую поездку по стране Стубб совершит 27 марта. Вместе с супругой он посетит КПП «Ниирала» («Вяртсиля»), а также близлежащие города Ниирала и Йоэнсуу.

«Президентская чета будет ознакомлена с деятельностью Северо-Карельского пограничного округа», — заявили в канцелярии финского лидера. Также запланированы публичные встречи с жителями близлежащих городов.

Ранее МВД Финляндии заявило о планах построить ограждение на границе с Россией в ускоренном порядке. Ведомство запросило 74 миллиона евро для пограничной службы страны на строительство.

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      Юрий Леонов
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