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16:13, 22 марта 2024Мир

Примаков рассказал о чувстве безнаказанности у НАТО

Глава Россотрудничества Примаков: с 1999 года НАТО считала себя всемогущей

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Во время бомбардировок Югославии в 1999 году НАТО почувствовала себя всемогущей и считала себя безнаказанной вплоть до начала военного конфликта на Украине. Об этом заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков, выступая на «Белградском форуме за мир равноправных», приуроченном к 25-летию начала агрессии НАТО 1999 года, сообщает РИА Новости.

«Мы сейчас сталкиваемся с последствиями того, что западный мир, я имею в виду НАТО, как его максимальное выражение, посчитал себя безнаказанным и всемогущим. У них ушел всякий страх перед войной», — рассказал Примаков.

Глава Россотрудничества отметил, что в настоящее время к НАТО «пришло понимание, что бомбить Россию по-прежнему нельзя, но воевать против нее можно руками украинцев».

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Примаков отметил, что Россия, как и Сербия, никогда не забудет агрессию Североатлантического альянса. Он также провел параллель между бомбардировками Белграда 1999 года и современными атаками Вооруженных сил Украины на Белгород, отметив, что ситуации схожи не только из-за созвучия названий городов, но и из-за причастности НАТО к произошедшему.

21 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с сербским коллегой Ивицей Дачичем и обсудил с ним ситуацию на Балканах.

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