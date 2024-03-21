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13:13, 21 марта 2024Мир

Лавров обсудил с главой МИД Сербии серьезную ситуацию на Балканах

Лавров: ситуация на Балканах серьезная, Россия хочет услышать оценки Сербии

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

Ситуация на Балканах серьезная, Россия хочет услышать оценки Сербии относительно происходящего. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече с сербским коллегой Ивицей Дачичем, сообщает ТАСС.

«Рассчитываем сегодня подробно обсудить наши двусторонние дела, взаимодействие на международных площадках и, конечно же, будем заинтересованы выслушать ваши оценки происходящего на Балканах, где ситуация достаточно серьезная сложилась», — сказал дипломат.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что все стороны заинтересованы в том, чтобы не допускать новых кризисов в этом регионе.

Ранее президент Сербии Александр Вучич вручил российскому послу Александру Боцану-Харченко поздравление Владимиру Путину с победой на выборах главы государства в России. В письме, наряду с поздравлениями с победой на выборах, Вучич объяснил тяжесть ситуации, с которой сталкивается сербский народ в Косово и Метохии, а также рассказал о политических вызовах, стоящих перед Сербией.

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