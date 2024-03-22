Назван простой способ поддержать здоровье комнатных цветов

The Mirror: комнатные растения можно поливать водой, оставшейся после варки яиц

Американская блогерша Шайна Терез Тейлор рассказала о простом способе поддержать здоровье комнатных цветов. На ролик американки в социальной сети TikTok обратило внимание The Mirror.

По словам Тейлор, она обнаружила, что нужные растениям питательные вещества, включая кальций, содержатся в яичной скорлупе. Она предложила поливать растения водой, оставшейся после варки яиц. «В следующий раз, когда будете варить яйца, не выливайте воду. Нутриенты из скорлупы попадают в воду при таком способе приготовления, а они необходимы растениям и удобрят для них почву», — сказала она.

Кроме того, добавила блогерша, можно сохранить яичную скорлупу, вымыть, высушить ее и растолочь в порошок, чтобы добавлять в почву для большего удобрения или даже использовать как биодобавку к собственной пище, например, смузи.

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