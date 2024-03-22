Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:33, 22 марта 2024Забота о себе

Назван простой способ поддержать здоровье комнатных цветов

The Mirror: комнатные растения можно поливать водой, оставшейся после варки яиц

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Американская блогерша Шайна Терез Тейлор рассказала о простом способе поддержать здоровье комнатных цветов. На ролик американки в социальной сети TikTok обратило внимание The Mirror.

По словам Тейлор, она обнаружила, что нужные растениям питательные вещества, включая кальций, содержатся в яичной скорлупе. Она предложила поливать растения водой, оставшейся после варки яиц. «В следующий раз, когда будете варить яйца, не выливайте воду. Нутриенты из скорлупы попадают в воду при таком способе приготовления, а они необходимы растениям и удобрят для них почву», — сказала она.

Кроме того, добавила блогерша, можно сохранить яичную скорлупу, вымыть, высушить ее и растолочь в порошок, чтобы добавлять в почву для большего удобрения или даже использовать как биодобавку к собственной пище, например, смузи.

Материалы по теме:
Чипсы из мха и уха без рыбы: чем питаются на севере России и как появилась высокая кухня за Полярным кругом?
Чипсы из мха и уха без рыбы:чем питаются на севере России и как появилась высокая кухня за Полярным кругом?
8 ноября 2021
«Он что, сверхчеловек?» Американец уничтожает горы вредной и острой еды. Как он зарабатывает миллионы и не толстеет?
«Он что, сверхчеловек?»Американец уничтожает горы вредной и острой еды. Как он зарабатывает миллионы и не толстеет?
23 ноября 2021

Ранее агроном Денис Терентьев назвал способ вырастить розу из подарочного букета, но предупредил, что из каждых 10 черенков в таком случае приживутся три-четыре. По словам Терентьева, для размножения нужно выбирать цветы с толстым крепким стеблем, без повреждений и признаков болезней.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Обсудить
      Последние новости

      США призвали Украину прекратить атаки на нефтяные заводы России. Чего опасается Вашингтон?

      Российский «Привет» испытали вместе с «Осоедом»

      Алексей Учитель оценил будущее Кологривого после пьяного дебоша

      Зеленский указал Европе на ее позор

      В России стали чаще продавать компании в даркнете

      В РФС объяснили отказ от перехода в Азию

      Назван простой способ поддержать здоровье комнатных цветов

      Российский военный получил пять лет колонии за уклонение от службы

      Книгу о наркотиках вернули в библиотеку через 37 лет с загадочной запиской

      Премьер Венгрии не исключил отправку Западом войск на Украину через пару месяцев

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше