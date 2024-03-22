В Подмосковье заявили об опасности дыма от «Крокус Сити Холла»

Роспотребнадзор предупредил об опасности отравления дымом от «Крокус Сити Холла»

Роспотребнадзор рекомендовал жителям Подмосковья не выходить на улицу из-за угрозы отравления в связи с пожаром в «Крокус Сити Холле». Об этом пишет ТАСС.

Жителей Московской области предупредили об опасности отравления дымом. «Роспотребнадзор Подмосковья рекомендовал не выходить на улицу из-за угрозы отравления в связи с пожаром в "Крокус Сити Холле"», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что верхние этажи здания почти полностью выгорели. Пламя опустилось на нижние ярусы. Пожар охватил фасад здания, слышны взрывы.

При этом спасатели смогли зайти в зал, чтобы приступить к тушению огня.