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23:16, 22 марта 2024Россия

В Подмосковье заявили об опасности дыма от «Крокус Сити Холла»

Роспотребнадзор предупредил об опасности отравления дымом от «Крокус Сити Холла»

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Роспотребнадзор рекомендовал жителям Подмосковья не выходить на улицу из-за угрозы отравления в связи с пожаром в «Крокус Сити Холле». Об этом пишет ТАСС.

Жителей Московской области предупредили об опасности отравления дымом. «Роспотребнадзор Подмосковья рекомендовал не выходить на улицу из-за угрозы отравления в связи с пожаром в "Крокус Сити Холле"», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что верхние этажи здания почти полностью выгорели. Пламя опустилось на нижние ярусы. Пожар охватил фасад здания, слышны взрывы.

При этом спасатели смогли зайти в зал, чтобы приступить к тушению огня.

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      Марина Совина
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