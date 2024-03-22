РИА Новости: верхние этажи «Крокус Сити Холла» почти полностью выгорели

Верхние этажи здания «Крокус Сити Холла» почти полностью выгорели, об этом сообщает РИА Новости с места происшествия.

Отмечается, что пламя опустилось на нижние ярусы. Пожар охватил фасад здания, слышны взрывы, уточнил Telegram-канал

Вечером 22 марта в Москве перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» произошла стрельба и начался пожар. По словам очевидцев, ее открыли из автоматического оружия, после чего среди посетителей началась паника.

В ФСБ сообщили, что жертвами теракта стали, по предварительным данным, 40 человек, более ста пострадали.