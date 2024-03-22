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19:05, 22 марта 2024Среда обитания

Россиянам предсказали 40-градусные морозы

Синоптик Вильфанд предсказал холода в Якутии и на Таймыре

Фото: Андрей Сорокин / РИА Новости

На Таймыре и севере Якутии ожидаются сильные морозы до минус 40 градусов. Таким прогнозом с NEWS.ru поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, подобная ситуация для марта достаточно редка. На Таймыре столбики термометров опустятся до минус 39 градусов, температура окажется ниже нормы на 7-15 градусов. Южнее, в Туруханском районе и Эвенкии до 27 марта температура окажется в диапазоне минус 33-40 градусов (ниже нормы на 11-17 градусов). На севере Якутии ожидается минус 35-40 градусов, это на 7-9 градусов ниже нормы.

Ранее ведущий специалист Центра «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что прогнозы погоды в России могут быть неточными из-за нехватки метеорологических станций. Некоторые метеостанции находятся настолько далеко друг от друга, что синоптикам не поступают важные данные о погоде на пустующих территориях.

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      Мария Черкасова
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