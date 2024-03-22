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06:40, 22 марта 2024Наука и техника

Российская подлодка «Волхов» запустила ракету «Калибр» в Японском море

Минобороны России: подлодка «Волхов» запустила ракету «Калибр» в Японском море

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Дизель-электрическая подводная лодка «Волхов» Тихоокеанского флота в Японском море провела успешный запуск крылатой ракеты «Калибр-ПЛ» по береговой линии в Хабаровском крае. Об этом сообщается на сайте Минобороны России.

Стрельба выполнялась по береговой цели, имитирующей огневую позицию условного противника. Ракета в расчетное время успешно поразила назначенную цель на тактическом поле Сюркум. Дальность стрельбы превысила 1000 километров.

В публикации американского журнала The National Interest российская дизель-электрическая подводная лодка «Волхов» названа субмариной с «впечатляющим оружием».

Издание напоминает, что такие подлодки, за свою низкую малошумность называемые «черными дырами», предназначены для операций на мелководье и в районе прибрежных вод, а также для ведения противолодочной войны.

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      Марина Совина
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