Российская подлодка «Волхов» запустила ракету «Калибр» в Японском море

Минобороны России: подлодка «Волхов» запустила ракету «Калибр» в Японском море

Дизель-электрическая подводная лодка «Волхов» Тихоокеанского флота в Японском море провела успешный запуск крылатой ракеты «Калибр-ПЛ» по береговой линии в Хабаровском крае. Об этом сообщается на сайте Минобороны России.

Стрельба выполнялась по береговой цели, имитирующей огневую позицию условного противника. Ракета в расчетное время успешно поразила назначенную цель на тактическом поле Сюркум. Дальность стрельбы превысила 1000 километров.

В публикации американского журнала The National Interest российская дизель-электрическая подводная лодка «Волхов» названа субмариной с «впечатляющим оружием».

Издание напоминает, что такие подлодки, за свою низкую малошумность называемые «черными дырами», предназначены для операций на мелководье и в районе прибрежных вод, а также для ведения противолодочной войны.