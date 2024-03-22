Российские санкции против Канады показали неотвратимость наказания

МИД России: санкции в отношении Канады показали неотвратимость наказания

Санкции против Канады, которые вводит Россия, демонстрируют неотвратимость наказания, но при этом нацелены на конкретных граждан. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ, передает ТАСС.

«Санкционный список из 56 канадских граждан поможет команде премьер-министра [Канады] Джастина Трюдо осознать неотвратимость наказания за враждебные выпады и соучастие в гибридной войне против России», — отметили в МИД РФ, подчеркнув избирательный характер рестрикций.

Россия, согласно сообщению, отделяет народ Канады от ее властей и всех тех, кто обслуживает проводимый ими конфронтационный курс. К таковым были отнесены руководители компаний канадского военно-промышленного комплекса — генеральный директор Raytheon Canada Гарри Венман и президент и генеральный директор ThyssenKrupp Marine Systems Canada Рик Гербрехт.

Ранее Канада передала Украине очередной пакет помощи на сумму 1,5 миллиарда долларов. Об этом сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, указавший, что средства должны пойти на социальные программы.