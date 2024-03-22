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00:53, 22 марта 2024Спорт

Сборная Украины по футболу вышла в финал квалификации Евро-2024

Сборная Украины по футболу вышла в финал квалификации чемпионата Европы

Фото: IMAGO/Gladys Chai von der Laage / Global Look Press

Сборная Украины по футболу обыграла Боснию и Герцеговину в полуфинале квалификации чемпионата Европы 2024 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 21 марта и завершилась со счетом 2:1. На 57-й минуте украинец Николай Матвиенко отправил мяч в свои ворота. В концовке встречи Роман Яремчук и Артем Довбик принесли победу Украине.

Подопечные Сергея Реброва вышли в финал квалификации. Там они сыграют с командой Исландии, которая в полуфинале победила Израиль (4:1).

Российские футбольные клубы и сборные не принимают участия в международных турнирах по решению Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций.

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      Алексей Гусев
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