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17:28, 22 марта 2024Забота о себе

Шакира рассказала о пользе развода

Певица Шакира заявила, что расставание с мужем пошло на пользу творчеству

Фото: David Zorrakino / Globallookpress.com

Колумбийская певица Шакира заявила, что расставание с мужем пошло на пользу ее творческой самореализации. О плюсах и минусах жизни после развода она рассказала в интервью, опубликованном на канале Apple Music в YouTube.

«В каком-то смысле хорошо не иметь мужа, потому что… я не знаю, почему меня это тянуло вниз. Теперь мне хочется работать. Мне хочется писать песни. Мне хочется заниматься музыкой. Это моя навязчивая потребность, которую я раньше не чувствовала», — призналась Шакира.

Вместе с тем 47-летняя исполнительница отметила, что после расставания с бывшим гражданским супругом футболистом Жераром Пике ей стало сложнее заботиться о сыновьях, потому что теперь она полностью отвечает за их благополучие. «Я мать-одиночка, у меня дома нет мужа, который мог бы чем-то помочь», — сказала Шакира.

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О расставании Шакиры и Пике стало известно летом 2022 года. Сообщалось, что причиной разрыва 11-летних отношений стали многочисленные измены футболиста. У пары остались двое совместных детей — 11-летний Милан и 9-летний Саша.

Ранее сообщалось, что актриса Натали Портман официально развелась с танцором балета Бенжаменом Мильпье. Пара прожила вместе 11 лет и до последнего старалась скрыть от общественности кризис в их отношениях.

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      Екатерина Улитина
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