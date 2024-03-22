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22:16, 22 марта 2024Силовые структуры

Спецслужбы начали проведение оперативно-разыскных действий после теракта

ФСБ: спецслужбы проводят оперативно-разыскные действия после теракта в «Крокусе»

Фото: Stringer / Reuters

Спецслужбы проводят оперативно-разыскные действия после теракта в «Крокус Сити Холл», об этом заявили в Федеральной службе безопасности (ФСБ), передает РИА Новости.

«Предпринимаются все возможные меры для оказания помощи пострадавшим. Спецслужбы проводят оперативно-розыскные действия», — заявили в ведомстве.

Ранее в ФСБ сообщили, что в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске, по предварительным данным, погибли 40 человек. Более 100 человек пострадали.

Вечером 22 марта в Москве перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» произошла стрельба и начался пожар. По словам очевидцев, ее открыли из автоматического оружия, после чего среди посетителей началась паника.

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      Марина Совина
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