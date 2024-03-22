Стало известно о пострадавшем при теракте в «Крокус Сити Холле» ребенке

«112»: при теракте в «Крокус Сити Холле» пострадал 12-летний ребенок

При теракте в «Крокус Сити Холле» пострадал 12-летний ребенок. Об этом стало известно из публикации Telegram-канала «112», в которой перечислялись раненые во время стрельбы посетители концерта группы «Пикник».

В сообщении не уточняется ни имени, ни фамилии пострадавшего, сообщается лишь возраст ребенка.

Как сообщалось ранее, в Москве перед концертом в «Крокус Сити Холле» произошла стрельба. По словам очевидцев, ее открыли из автоматического оружия, после чего среди посетителей началась паника.

Другой очевидец рассказал, что между вторым и третьим звонком партер захватили трое вооруженных мужчин в камуфляжной одежде и без масок. Они открыли огонь по зрителям, находившимся в зале, и бросили зажигательные шашки.

На кадрах с места событий видны бегущие по лестнице люди. После стрельбы в здании вспыхнул пожар, крыша «Крокус Сити Холла» частично выгорела и обрушилась.