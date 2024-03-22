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19:08, 22 марта 2024Бывший СССР

Ставка Зеленского приняла «несколько закрытых решений»

Зеленский: ставка приняла несколько закрытых решений после ударов ВС России

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

На Украине ставка верховного главнокомандующего приняла несколько закрытых решений после нанесения Вооруженными силами (ВС) России ударов по энергетическим объектам в республике. Об этом сообщил Владимир Зеленский в Telegram.

При этом украинский лидер призвал на помощь Запад, заявив, что «по-настоящему защитить Украину» может только поставка Киеву достаточного количества средств противовоздушной обороны.

По его словам, все доклады были посвящены ликвидации последствий понесенного урона. Он заслушал отчеты о ходе восстановительных работ. Доклады прочитали главы «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий и «Нафтогаза» Алексей Чернышов.

Ранее Минобороны России заявило, что массированные удары по территории Украины за последнюю неделю, с 16 по 22 марта, наносились как «удары возмездия» в ответ на атаки и обстрелы ВСУ приграничных российских районов, в первую очередь Белгородской области.

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