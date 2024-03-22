Умер сын Буденного

Сын маршала Семена Буденного Михаил умер в 79 лет

Бывший президент Федерации конного спорта СССР и России Михаил Буденный скончался в возрасте 79 лет. Об этом сообщается на сайте организации.

Причины смерти не называются. В Федерации назвали Буденного практиком, который до последних дней участвовал в соревнованиях и помогал юным спортсменам.

Михаил Буденный — сын маршала СССР, командующего Первой конной армией РККА в годы Гражданской войны Семена Буденного. Михаил Буденный возглавлял федерацию конного спорта с 1984 по 1993 год. С 1990 по 1995 год он был членом бюро Международной федерации конного спорта.

Михаил Буденный был дважды женат. В первом браке у него родилась дочь Анастасия, которая является экс-супругой пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.