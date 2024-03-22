В Госдуме заявили о связи теракта в «Крокусе» со спецоперацией на Украине

Депутат Толстой: теракт в «Крокусе» невозможно рассматривать вне контекста СВО

Теракт в «Крокус Сити Холле» невозможно рассматривать вне контекста специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этой связи в Telegram-канале заявил депутат Госдумы Петр Толстой.

Согласно заявлению депутата, теракт в концертном зале следует также рассматривать в контексте «войны с коллективным Западом». Сам террористический акт Толстой назвал жестоким и хорошо спланированным.

«Этот страшный день заставит лишь сильнее сплотиться, чтобы бороться до Победы», — заявил депутат.

Как сообщалось ранее, в Москве перед концертом в «Крокус Сити Холле» произошла стрельба. По словам очевидцев, ее открыли из автоматического оружия, после чего среди посетителей началась паника.

Еще один очевидец рассказал, что между вторым и третьим звонком партер захватили трое вооруженных мужчин в камуфляжной одежде и без масок. Они открыли огонь по зрителям, находившимся в зале, и бросили зажигательные шашки.