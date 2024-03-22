В Кремле заявили об оккупации части территории России Украиной

Песков заявил, что часть территории России де-факто оккупирована Украиной

Часть российской территории де-факто оккупирована Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с aif.ru.

Представитель Кремля напомнил, что в в 2022 году состав страны вошли четыре новых региона. «Для нас главное — обезопасить людей в этих субъектах и освободить территорию этих субъектов, которая в настоящий момент является де-факто оккупированной киевским режимом», — подчеркнул он.

Песков также добавил, что существование на границах России государства, задокументировавшего использование любых методов для того, чтобы отобрать Крым, недопустимо.

В беседе с журналистами пресс-секретарь главы государства также заявил, что Россия находится в состоянии войны, в которую переросла специальная военная операция после того, как Запад стал участником конфликта на стороне Украины.