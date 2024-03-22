В МИД обвинили США об осведомленности о теракте в «Крокусе»

Посол Мирошник: США заблаговременно знали о теракте в «Крокусе»

Посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник прокомментировал теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По мнению дипломата, США заблаговременно знали о подготовке теракта в «Крокусе». Он напомнил, что Вашингтон указывал на «места скопления людей» и «концерты».

«Циничный, подготовленный кровавый теракт. О его подготовке почему-то заблаговременно знали американцы, точно указывая на "места скопления людей" и "концерты"», — отметил Мирошник.

Посол предположил, что нападавшие обладали боевым опытом или выучкой.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник». Позднее очевидцы сообщили о трех стрелках в камуфляжной форме. Затем появились кадры с пятью неизвестными, держащими в руке автоматы. Также есть данные о пострадавших при атаке.