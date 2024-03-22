В Москве отменят все массовые мероприятия на выходных

Собянин заявил, что в Москве отменяются массовые мероприятия в выходные

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение отменить в эти выходные в столице все массовые мероприятия, о чем сообщил в своем Telegram-канале.

«Прошу с пониманием отнестись к этой мере», — добавил он.

Ранее Сергей Собянин заявил, что власти столицы окажут всю необходимую помощь пострадавшим в «Крокус Сити Холле». Он также назвал случившееся ужасной трагедией.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошла стрельба и начался пожар. Известно об около 100 пострадавших.