Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:42, 22 марта 2024Россия

В Москве отменят все массовые мероприятия на выходных

Собянин заявил, что в Москве отменяются массовые мероприятия в выходные

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение отменить в эти выходные в столице все массовые мероприятия, о чем сообщил в своем Telegram-канале.

«Прошу с пониманием отнестись к этой мере», — добавил он.

Ранее Сергей Собянин заявил, что власти столицы окажут всю необходимую помощь пострадавшим в «Крокус Сити Холле». Он также назвал случившееся ужасной трагедией.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошла стрельба и начался пожар. Известно об около 100 пострадавших.

Что думаешь? Оцени!
      Антон Похиляк
      Обсудить
      Последние новости

      Медведев описал последствия для Киева при причастности к теракту в «Крокусе»

      Правительство задействует все ресурсы медорганизаций после ЧП в «Крокусе»

      В России высказались о предупреждении США об угрозе безопасности на мероприятиях

      Очевидец описал атаку террористов в «Крокус Сити Холле»

      Спасатели смогли зайти в «Крокус Сити Холл» для тушения пожара

      Выжившая описала спасение из полного людей зала «Крокус Сити Холла»

      Захарова прокомментировала реакцию генсека ООН на теракт в «Крокус Сити Холле»

      В МИД обвинили США об осведомленности о теракте в «Крокусе»

      Стало известно о состоянии пострадавших в «Крокус Сити Холле»

      Названо вооружение открывших стрельбу в «Крокус Сити Холле»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше