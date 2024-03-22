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14:54, 22 марта 2024Россия

В Совфеде призвали усилить атаки по топливно-энергетическим объектам Украины

Сенатор Джабаров призвал усилить атаки по украинским энергетическим объектам

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Россия должна усилить атаки на топливно-энергетический комплекс (ТЭК) Украины, а также на объекты стратегического значения. К таким действиям призвал заместитель председателя международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, чьи слова приводит РИА Новости.

«Я думаю, нам надо усиливать атаки на топливно-энергетический комплекс Украины, объекты стратегического значения», — сказал он.

Сенатор отметил, что исключения для ударов составляют мирные граждане.

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За несколько дней до начала выборов президента России ВСУ усилили активность атак на российские регионы. Президент России Владимир Путин 15 марта заявил, что удары наносились с целью срыва процесса голосования и запугивания людей. Он также отметил, что удары безнаказанными не останутся.

22 марта российские войска нанесли массированный удар по объектам энергетики на Украине. Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко назвал удары самой масштабной атакой на энергетику за последнее время. Он признал, что в некоторых областях зафиксированы повреждения генерационных объектов, а также систем передачи и распределения электроэнергии. В «Укрэнерго» заявили, что комбинированные удары поразили ТЭЦ и ГЭС страны.

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      Никита Абрамов
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