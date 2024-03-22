В США рассказали о последствиях возможной отправки войск НАТО на Украину

В США рассказали о расширении конфликта на Украине в случае отправки войск НАТО

Конфликт на Украине может расшириться на другие страны Европы, если члены НАТО отправят военные контингенты для поддержки Киева. О возможных последствиях подобного решения рассказал бывший сотрудник Государственного департамента США Мэтью Хо, его слова приводит РИА Новости.

«Франция или любые другие силы НАТО будут пользоваться поддержкой от своих стран, а также от натовских баз в регионе», — отметил он, описав, в частности, возможность использования французской авиацией аэродромов в Румынии.

На вопрос о вовлечении при таком сценарии других стран в конфликт он ответил: «Абсолютно. Как же нет?»

Мэтью Хо был приглашен Россией как эксперт на заседание Совета Безопасности ООН. На данный момент он является независимым политическим аналитиком.

Хо был охарактеризован как один из американцев «с незашоренным взглядом на конфликт на Украине, способных поделиться анализом действий своих правительств, который попросту не пропустят в западных СМИ».

Ранее в НАТО высказались о возможности приглашения Украины в альянс на грядущем саммите в Вашингтоне. По словам председателя Военного комитета НАТО Роберта Бауэра, полноценное членство Киева пока маловероятно.