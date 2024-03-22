В США заявили о близости к скорому соглашению о прекращении огня в Газе

Постпред США при ООН Томас-Гринфилд: США и Катар близки к соглашению по Газе

США, Катар и Египет близки к соглашению о прекращении огня в секторе Газа. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, передает РИА Новости.

«США, Египет и Катар работают круглосуточно в регионе, чтобы добиться немедленного устойчивого прекращения огня. Полагаем, что мы близки. Пока мы не достигли этого момента», — рассказала дипломат.

Ранее стало известно, что директор израильской разведки «Моссад» Давид Барнеа обсудит 22 марта с главой ЦРУ Уильямом Бернсом сделку с палестинским радикальным движением ХАМАС. При этом израильская сторона указала, что темой сделки будет освобождение удерживаемых ХАМАС заложников.