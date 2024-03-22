Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:30, 22 марта 2024Мир

В США заявили о близости к скорому соглашению о прекращении огня в Газе

Постпред США при ООН Томас-Гринфилд: США и Катар близки к соглашению по Газе

Фото: Ahmed Zakot / Reuters

США, Катар и Египет близки к соглашению о прекращении огня в секторе Газа. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, передает РИА Новости.

«США, Египет и Катар работают круглосуточно в регионе, чтобы добиться немедленного устойчивого прекращения огня. Полагаем, что мы близки. Пока мы не достигли этого момента», — рассказала дипломат.

Ранее стало известно, что директор израильской разведки «Моссад» Давид Барнеа обсудит 22 марта с главой ЦРУ Уильямом Бернсом сделку с палестинским радикальным движением ХАМАС. При этом израильская сторона указала, что темой сделки будет освобождение удерживаемых ХАМАС заложников.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны заявило об ударах возмездия по Украине. Так Армия России ответила на атаки и обстрелы приграничных районов

      Звезда популярного шоу на ТНТ рассказала о работе за 700 рублей

      В США заявили о близости к скорому соглашению о прекращении огня в Газе

      В Центробанке назвали выгодный способ хранить сбережения

      Обнаружены редкие белые карлики

      Россия накопила рекордный запас дизтоплива в танкерах

      Синоптик объяснил неточность прогнозов погоды в России

      SHAMAN пожаловался на преследования фанатов

      Президент Финляндии совершит первую поездку на границу с Россией

      В Госдуме ответили отказавшему создавать наряды для полных россиян стилисту

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше