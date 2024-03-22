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17:46, 22 марта 2024Интернет и СМИ

Вратарь футбольного клуба Уткина раскрыл его отношение к проблемам с весом

Вратарь ФК «Эгриси» Чепурин заявил, что Уткин с иронией относился к своему весу
Василий Уткин

Василий Уткин. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Спортивный комментатор, журналист Василий Уткин с иронией относился к проблемам с собственным весом, однако был готов начать работать над собой. Об этом в беседе с проектом «Okko Спорт» заявил вратарь футбольного клуба (ФК) «Эгриси», владельцем которого был Уткин, Павел Чепурин. Видео доступно на YouTube.

Чепурин вспомнил случай, произошедший с комментатором во время работы в футбольном клубе. По его словам, однажды комментатор сел на очень низкий диван и смог встать только с помощью окружающих. «Он встал. Семь потов сошло. Стоит такой [и говорит]: "Все, нахрен, я тебя отрежу". И по пузу водит своему», — раскрыл вратарь «Эгриси».

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Чепурин также предположил, что журналиста в последнее время утомили проблемы с весом и он был готов взяться за себя. Вместе с тем Уткин, по его словам, относился к своему весу с долей серьезной иронии.

О смерти Уткина стало известно вечером 19 марта. Предварительной причиной назвали тромбоэмболию легочной артерии.

В октябре 2023 года у Уткина диагностировали атеросклероз. Вес спортивного комментатора в то время превышал 200 килограммов, врачи настоятельно советовали ему изменить питание и похудеть.

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      Маргарита Щигарева
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