Вратарь футбольного клуба Уткина раскрыл его отношение к проблемам с весом

Вратарь ФК «Эгриси» Чепурин заявил, что Уткин с иронией относился к своему весу

Спортивный комментатор, журналист Василий Уткин с иронией относился к проблемам с собственным весом, однако был готов начать работать над собой. Об этом в беседе с проектом «Okko Спорт» заявил вратарь футбольного клуба (ФК) «Эгриси», владельцем которого был Уткин, Павел Чепурин. Видео доступно на YouTube.

Чепурин вспомнил случай, произошедший с комментатором во время работы в футбольном клубе. По его словам, однажды комментатор сел на очень низкий диван и смог встать только с помощью окружающих. «Он встал. Семь потов сошло. Стоит такой [и говорит]: "Все, нахрен, я тебя отрежу". И по пузу водит своему», — раскрыл вратарь «Эгриси».

Чепурин также предположил, что журналиста в последнее время утомили проблемы с весом и он был готов взяться за себя. Вместе с тем Уткин, по его словам, относился к своему весу с долей серьезной иронии.

О смерти Уткина стало известно вечером 19 марта. Предварительной причиной назвали тромбоэмболию легочной артерии.

В октябре 2023 года у Уткина диагностировали атеросклероз. Вес спортивного комментатора в то время превышал 200 килограммов, врачи настоятельно советовали ему изменить питание и похудеть.