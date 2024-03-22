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21:33, 22 марта 2024Мир

МИД России прокомментировал стрельбу в «Крокус Сити Холле»

Захарова: все мировое сообщество обязано осудить стрельбу в «Крокус Сити Холле»

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Все мировое сообщество обязано осудить преступление, совершенное в «Крокус Сити Холле», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.

Она прокомментировала стрельбу в «Крокус Сити Холле». По ее словам, в МИД РФ поступают звонки из разных стран от простых граждан с выражением соболезнований. Люди осуждают «кровавый теракт, происходящий на глазах всего человечества», отметила она. Захарова добавила, что все силы брошены на спасение людей.

«Все мировое сообщество обязано осудить это чудовищное преступление», — подчеркнула дипломат.

Ранее стало известно, что из «Крокус Сити Холла» вывели порядка 100 человек. Вечером 22 марта несколько человек ворвались в здание и открыли по людям огонь, затем начался пожар.

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      Марина Совина
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