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01:00, 22 марта 2024Ценности

Зак Эфрон показал кубики пресса на новом видео и восхитил фанаток

Кадр: @zacefron

Американский актер Зак Эфрон показал кубики пресса на новом видео и восхитил фанаток. Соответствующие публикация и комментарии появились на его странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

36-летний артист поделился роликом с отдыха со своей младшей сестрой Оливией и братом Диланом. Так, звезда «Стальной хватки» предстал перед камерой в черных шортах, солнцезащитных очках и бейсболке.

Поклонницы оценили мускулы знаменитости в комментариях под постом. «Может кто-то из девушек наконец-то сделает этого очаровательного человека отцом?», «Боже, я хочу, чтобы Зак также взял меня на руки», «У этой семьи прекрасные гены», «Это видео я пересмотрела несколько раз и все еще не могу остановиться», «Какой красавчик», — высказывались они.

В декабре 2023 года Зак Эфрон смутил ведущего своим внешним видом на интервью. Тогда телеведущий Крейг Мелвин обратил внимание на образ актера, который пришел в темно-фиолетовой водолазке, коричневых брюках и солнцезащитных очках.

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      Мария Винар
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