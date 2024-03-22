Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:41, 22 марта 2024Бывший СССР

Зеленский указал Европе на ее позор

Зеленский назвал позором для Европы проблемы ВСУ с боеприпасами

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назвал позором для Европы проблемы Вооруженных сил страны (ВСУ) с боеприпасами, призывая союзников к увеличению военной помощи. Об этом пишет Tagesschau.

«К сожалению, использование нашими солдатами артиллерии на фронте позорно для Европы в том смысле, что Европа может сделать больше», — указал глава государства.

19 марта глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что Киев получит артиллерийские боеприпасы и больше ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО). Союзники передадут украинской стороне пакеты помощи, в которые войдут артиллерийские снаряды 155 миллиметров, 152 миллиметра и 105 миллиметров.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что войска страны потеряли Авдеевку и некоторые деревни из-за дефицита снарядов.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      США призвали Украину прекратить атаки на нефтяные заводы России. Чего опасается Вашингтон?

      Российский профессор создал похитившую шесть миллионов рублей преступную группу

      Chanel решил полностью уйти из России

      Премьер Бельгии высказался об изъятии доходов с активов России

      Приехавшая в российскую Арктику студентка из Сербии назвала поразившую ее вещь

      Население Земли начнет сокращаться

      Российский «Привет» испытали вместе с «Осоедом»

      Алексей Учитель оценил будущее Кологривого после пьяного дебоша

      Зеленский указал Европе на ее позор

      В России стали чаще продавать компании в даркнете

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше