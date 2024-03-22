Жителей Днепропетровска призвали набрать запасы воды

Мэр Днепропетровска Филатов призвал жителей города набрать запасы воды

Населению Днепропетровска на Украине необходимо набрать запасы воды из-за проблем с электроснабжением. К этому местных жителей призвал мэр города Борис Филатов в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«В связи с недостаточным энергоснабжением могут быть проблемы с водоснабжением в нагорной части города... Пожалуйста, наберите немного запасов воды», — сообщил глава города.

Ранее в подконтрольном Киеву городе Запорожье произошел пожар на самой мощной украинской гидроэлектростанции ДнепроГЭС. Ракетные удары нанесены по гидросооружениям и плотине.

Также перебои с водоснабжением из-за проблем с электроэнергией начались в Харьковской области. Также журналисты сообщили, что в регионе перестал работать электротранспорт и отключились все светофоры.

