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12:43, 22 марта 2024Бывший СССР

Жителей Днепропетровска призвали набрать запасы воды

Мэр Днепропетровска Филатов призвал жителей города набрать запасы воды

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Населению Днепропетровска на Украине необходимо набрать запасы воды из-за проблем с электроснабжением. К этому местных жителей призвал мэр города Борис Филатов в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«В связи с недостаточным энергоснабжением могут быть проблемы с водоснабжением в нагорной части города... Пожалуйста, наберите немного запасов воды», — сообщил глава города.

Ранее в подконтрольном Киеву городе Запорожье произошел пожар на самой мощной украинской гидроэлектростанции ДнепроГЭС. Ракетные удары нанесены по гидросооружениям и плотине.

Также перебои с водоснабжением из-за проблем с электроэнергией начались в Харьковской области. Также журналисты сообщили, что в регионе перестал работать электротранспорт и отключились все светофоры.

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      Алевтина Запольская
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