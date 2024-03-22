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11:52, 22 марта 2024Бывший СССР

В Харьковской области Украины начались перебои с водоснабжением

В Харьковской области Украины отключились электротранспорт и насосные подстанции

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Харьковской области Украины из-за проблем с электроэнергией появились перебои с водоснабжением. Об этом сообщил украинский телеканал «Мы — Украина» в Telegram.

«Харьковская область. Из-за обесточивания насосных подстанций в области наблюдаются проблемы с водоснабжением», — говорится в сообщении.

Также журналисты сообщили, что в регионе перестал работать электротранспорт и отключились все светофоры. Кроме того, недоступны стали линии ГСЧС Украины.

В ночь на 22 марта по территории Украины был нанесен массированный ракетный удар. Власти Украины заявили, что это была самая масштабная атака на энергетику страны за последнее время.

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      Александр Курбатов
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