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22:28, 23 марта 2024Россия

Кнайсль отвергла причастность ИГИЛ к теракту в «Крокусе»

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: ИГИЛ непричастно к атаке на «Крокус»

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

«Исламское государство» (ИГИЛ, запрещенная в РФ террористическая организация) не имеет отношения к теракту в «Крокус Сити Холле», произошедшее было заказной политической атакой на Россию. Об этом заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, ее цитирует РИА Новости.

По ее мнению, теракт не был совершен на идеологической почве, а имел политические основания. Она предположила, что террористы пошли на это, чтобы заработать денег. «Мне кажется, это такое контрактное, заказное массовое убийство (...) Это действие против конкретного государства», — считает Кнайсль.

Ранее стало известно, что разведка США предупреждала Россию о том, что исламисты планируют совершить теракты на территории страны. Позднее в российских спецслужбах рассказали, что переданная представителями США информация о подготовке террористического акта в Москве носила общий характер и не содержала какой-либо конкретизации.

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      Марина Совина
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