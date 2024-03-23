Информацию США о подготовке теракта в Москве оценили

Спецслужбы: информация США о подготовке теракта в Москве была без конкретики

Информация о подготовке террористического акта в Москве, которую российским спецслужбам передали представители США, носила общий характер и не содержала какой-либо конкретизации. Так имеющиеся сведения оценил источник РИА Новости в российской спецслужбе.

Ранее официальный представитель совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон заявила, что в марте правительству США стало известно о готовящемся теракте в российской столице. Атака должна была произойти «потенциально в местах массового скопления людей, включая концерты». Угроза жизни людей побудило Госдеп выпустить публичное предупреждение для американцев в России, заявила Уотсон. По ее словам, власти США также сообщили о возможном нападении и российской стороне.

По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джона Кирби, в Белом доме еще не установили связь теракта в «Крокус Сити Холле» с заявлениями посольства от 7 марта. Представители дипломатической миссии добавили, что правительство поддерживает каналы связи с российскими властями для обмена важной информацией по вопросам безопасности.