В Белом доме не проследили связь теракта в Подмосковье с заявлением посольства

В Белом доме не проследили связь теракта в Подмосковье с заявлением посольства

В Белом доме не смогли предварительно проследить связь теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» с заявлениями посольства США от 8 марта об угрозе терактов в Москве. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби телеканалу Fox News.

«Мы сейчас не знаем, насколько это предупреждение [посольства США] и эта атака [теракт в «Крокус Сити Холле»] связаны. Но у нас были некоторые опасения по поводу возможности террористической атаки в Москве и ее окрестностях в начале этого месяца», — рассказал он.

Кирби также добавил, что США ожидают новую информацию для формирования картины произошедшего.

8 марта посольство США в Москве сообщило своим гражданам, находящимся в России, об угрозе терактов в ближайшие 48 часов. Дипломатическое представительство призвало также избегать посещения массовых мероприятий.

22 марта посольство США в Москве выразило слова соболезнования в связи с терактом в Подмосковье и заявило о том, что шокировано произошедшим.